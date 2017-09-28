Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Названы 10 сцен в кино, которые невозможно забыть
Общество
В арбитражные суды России поступило порядка 30 исков к «ВИМ-Авиа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В арбитражные суды России поступило порядка 30 исков к «ВИМ-Авиа»

    11:13  28 Сентября 2017
    41

    В арбитражные суды России поступило порядка 30 исков к «ВИМ-Авиа»

    Москва, 28 сентября. По информации Федерального агентства новостей, только в этом году в арбитражные суды России поступило порядка 30 исковых заявлений от различных предприятий по взысканию долгов с «ВИМ-Авиа».

    Среди них оказались аэропорты Хабаровска, Амурской области, Владивостока, Перми, Нижнего Новгорода, а также организации, обслуживающие авиакомпании, страховщики и даже ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета». Все исковые заявления передаются в Арбитражный суд Татарстана, по месту регистрации компании.

    В арбитражные суды России поступило порядка 30 исков к «ВИМ-Авиа»

    Напомним, 26 сентября ЗАО «Мосстройэкономбанк» обратился в суд с исковым заявлением взыскания долга на сумму 88,3 млн рублей с авиакомпании.

    В минувшую среду агентство по страхованию вкладов обратилось в ту же инстанцию с требованием признать авиакомпанию банкротом. В отношении менеджеров «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное по статье «Мошенничество», которое по поручению Александра Бастрыкина уже передали в Главное управление по расследованию особо важных дел. 

    В арбитражные суды России поступило порядка 30 исков к «ВИМ-Авиа»

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #самолеты #вим-авиа #перевозчики
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103918

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29483

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43127

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23404

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8947
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        13011
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18790
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        2490
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        9547