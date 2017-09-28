В арбитражные суды России поступило порядка 30 исков к «ВИМ-Авиа»

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Москва, 28 сентября. По информации Федерального агентства новостей, только в этом году в арбитражные суды России поступило порядка 30 исковых заявлений от различных предприятий по взысканию долгов с «ВИМ-Авиа».

Среди них оказались аэропорты Хабаровска, Амурской области, Владивостока, Перми, Нижнего Новгорода, а также организации, обслуживающие авиакомпании, страховщики и даже ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета». Все исковые заявления передаются в Арбитражный суд Татарстана, по месту регистрации компании.

Напомним, 26 сентября ЗАО «Мосстройэкономбанк» обратился в суд с исковым заявлением взыскания долга на сумму 88,3 млн рублей с авиакомпании.

В минувшую среду агентство по страхованию вкладов обратилось в ту же инстанцию с требованием признать авиакомпанию банкротом. В отношении менеджеров «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное по статье «Мошенничество», которое по поручению Александра Бастрыкина уже передали в Главное управление по расследованию особо важных дел.