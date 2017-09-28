Сербия вошла в тактическую группу ЕС «Хелброк» вместе с Украиной

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Белград, 28 сентября. В боевой тактической группе «Хелброк» участвуют Кипр, Румыния, Болгария, Греция, Украина и Сербия.

Глава военного ведомства Сербии Александр Вулин в Афинах подтвердил присоединение страны к боевой тактической группе «Хелброк», подписание ноты завершило формирование этого объединения. Группа создана на базе греческой аэромобильной бригады, расположенной в Килкисе, и может быть использована в интересах Евросоюза.

Министр обороны Греции Панос Камменос отметил, что греческий и сербский народы являются братскими и сообщил, что присоединение к группе «Хелброк» имеет двойное значение, пишет «Ридус». Камменос считает, что данное сотрудничество увеличит эффективность защиты двух стран, а также усилит вовлеченность Сербии в оборону европейских государств.