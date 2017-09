Американские СМИ о запуске «Тополь-М»: Россия поддерживает паритет с Вашингтоном

В Избранное

26 сентября российские ракетные войска испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-12М «Тополь». Ракета была запущена с полигона «Капустин Яр» и поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган».

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Все, что мы знаем (и не знаем) о загадочных испытаниях российской МБР» (Here is everything we know (and don't) about Russia's mysterious icbm tests), опубликованная информационным изданием The National Interest. Автор: Дейв Мажумдар (Dave Majumdar).

По данным Минобороны России, пуск был осуществлен с целью «испытания перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет». Данные, собранные в ходе эксперимента, будут использованы для разработки перспективных технологий для преодоления ПРО. Однако остается неясным, какую именно систему тестировали русские.

«Это какая-то новая боеголовка, но никаких других подробностей неизвестно», — рассказал в интервью The National Interest Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований московской Высшей школы экономики.

Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», считает, что пока нет данных, чтобы точно утверждать, что задумывала Россия. Но он не думает, что это была маневрирующая головная часть.

Бывший советский ядерный эксперт Николай Соков, ныне старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения ядерного оружия, полагает, что при отсутствии подробностей, вполне возможно, что это была маневрирующая головная часть.

«Да, по запуску было похоже. Но я бы не сказал, что это была «попытка». Работа идет уже довольно давно, первое испытание маневрирующей боеголовки было проведено в 2004 году, — сказал Соков. — Очень коротко: программа была запущена в середине 1980-х годов как ответ на «Звездные войны», перешла на стадию прототипа к 1990-91 году, потом была отложена, потом снова возобновлена в 1997 или 1998 году. Первое живое испытание, видимо, прошло в 2004 году, и, похоже, что советский прототип был очень сильно изменен».

Причина, по которой Соков подозревает, что это именно маневрирующая головная часть, заключается в том, что тестовый запуск соответствует определенному профилю российских и советских тестовых запусков.

«При запусках из «Капустина Яра» до «Сары-Шагана» обычно тестируют преодоление зоны ПВО, потому что «Сары-Шаган» всегда был местом, работающим с ПРО и имеет все необходимые для этого условия, — говорит Соков. — Обычно проводятся запуски ракет с обозначением «Е» на конце, специальной модификацией для испытания полезного груза, и с учетом относительно небольшого расстояния между двумя дальностями. Боеголовка предназначалась, по-моему, для «Ярса» — она изначально предназначалась для ракеты, которая впоследствии стала называться «Тополь-М», и «Ярс» стал следующей ступенью. Я видел сообщения о том, что ее тестируют на «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Стоит отметить, что 12 сентября был проведен запуск «Ярса» шахтного базирования, тогда русские заявили, что ракета оснащена «экспериментальными» боеголовками.

«Основная цель пуска — подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса, — сообщили в Минобороны России. — Ракеты для проведения учебных испытаний достигли заданного района на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка. Все задачи были выполнены в полном объеме».

Непонятно, что представляют собой эти новые «экспериментальные» российские возвращаемые головные части МБР. Аналитики уверены, что это не гиперзвуковой планирующий ЛА, но не исключено, что новые головные части являются маневрирующими. То есть они предназначены для поражения противоракетной обороны.

«С другой стороны, — пишет Павел Подвиг, — если бы это были просто «обычные» возвращаемые ГЧ нового типа, то никто не назвал бы их «экспериментальными». Так что на данный момент это по-прежнему загадка. Конечно, у оборонной промышленности заготовлено еще много сюрпризов».

Неудивительно, что Россия экспериментирует с новыми типами возвращаемых ГЧ. Кремль считает их своим стратегическим ядерным сдерживающим фактором, гарантом своего суверенитета.

Пока США работают над противоракетной обороной, Москва активизировала усилия по противодействию любой предполагаемой угрозе своим стратегическим ядерным силам — той зоне, где Россия поддерживает паритет с Вашингтоном.