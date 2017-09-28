Киев не нашел доказательств диверсии на складах с оружием под Винницей

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Киев, 28 сентября. Украинские следственные органы не подтвердили информацию о диверсии на военном объекте в Винницкой области, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Вблизи украинского города Калиновка на складах с боеприпасами 26 сентября произошел пожар, среди эвакуированных людей были пострадавшие. Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело по факту ЧП. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, диверсионных групп, о которых говорят в СМИ, не было.

Силовик подчеркнул, что расследование это подтверждает. Бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж предполагает, что за пожаром может стоять месть оборонному ведомству или попытки скрыть воровство на складах.