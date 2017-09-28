Предприятие украинского олигарха влезло в долги в России

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Курск, 28 сентября. Работающее в России предприятие украинского олигарха Анатолия Юркевича — компания «Рыльский сыродел» из Курской области — оказалось в долгах перед своими поставщиками.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, расположенная в Тверской области «Агрофирма Дмитрова Гора» через суд потребует взыскать с «Рыльского сыродела» долг в более чем 17 миллионов рублей. Компания украинского олигарха, входящая в украинскую компанию «Милкиленд», задолжало агропромышленникам за поставленный товар.

В России «Рыльский сыродел» производит сыры, а также сливочное и топленое масло, которые поставляются практически по всей России.

Анатолий Юркевич — известный на Украине бизнесмен и политик. В 2016 году его состояние оценивали в 40 млн долларов.