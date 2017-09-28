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Дамаск, 28 сентября. Реальных доказательств применения властями Сирии химоружия нет, обвинения в адрес официального Дамаска беспочвенны. Об этом заявил РИА Новости замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению России Георгий Каламанов.

«В отношении Сирии отвечу коротко – российская делегация не раз озвучивала свою позицию на официальных заседаниях руководящих органов ОЗХО, которая сводится к тому, что реальных доказательств о применении сирийскими властями химоружия нет», — сказал представитель Минпромторга.

Он подчеркнул, что обвинения на этот счет в адрес властей Сирии беспочвенны.

Добавим, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ключевой роль РФ в вопросе ликвидации химического оружия в Сирии.