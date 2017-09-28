Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Названы 10 сцен в кино, которые невозможно забыть
Новости Сирии
Реальных доказательств применения Дамаском химоружия в Сирии нет — Каламанов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Реальных доказательств применения Дамаском химоружия в Сирии нет — Каламанов

    11:02  28 Сентября 2017  /обновлено: 11:23  28 Сентября 2017
    60

    Реальных доказательств применения Дамаском химоружия в Сирии нет — Каламанов

    Дамаск, 28 сентября. Реальных доказательств применения властями Сирии химоружия нет, обвинения в адрес официального Дамаска беспочвенны. Об этом заявил РИА Новости замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению России Георгий Каламанов.

    «В отношении Сирии отвечу коротко – российская делегация не раз озвучивала свою позицию на официальных заседаниях руководящих органов ОЗХО, которая сводится к тому, что реальных доказательств о применении сирийскими властями химоружия нет», — сказал представитель Минпромторга. 

    Он подчеркнул, что обвинения на этот счет в адрес властей Сирии беспочвенны.

    Добавим, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ключевой роль РФ в вопросе ликвидации химического оружия в Сирии. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103915

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29483

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43126

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23403

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8947
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        13008
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18789
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        2490
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        9547