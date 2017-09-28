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Ошибки планирования: эксперт объяснил, почему США не смогли догнать Россию в ядерном разоружении
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    Ошибки планирования: эксперт объяснил, почему США не смогли догнать Россию в ядерном разоружении

    11:15  28 Сентября 2017
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    Ошибки планирования: эксперт объяснил, почему США не способны уничтожить химоружие вовремя

    В Госдепартаменте заявили, что США полностью уничтожат запасы химических боеприпасов к 2023 году.

    «Правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло и Ричмонде», — приводит слова представителя ведомства Газета.ru.

    Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему Штаты до сих пор не могут реализовать все мероприятия по уничтожению, которые ранее активно озвучивались.

    «Соединенные Штаты приступили к уничтожению химического оружия в 1991 году, в тот момент они использовали метод сжигания, заявляя, что он наиболее эффективный. В 1994-1995 годах Америка предложила помощь России в части софинансирования по уничтожению химоружия, и отечественная сторона первоначально согласилась на это. Однако Соединенные Штаты предлагали использовать их метод, то есть уничтожать боеприпасы посредством воздействия на них высоких температур. Тогда Россия отказалась, поскольку у нас существовали свои технологии, в частности, «жидкий», двухстадийный, метод уничтожения. На первом этапе путем гидролиза отравляющее вещество уничтожается под воздействием химического реагента, а на втором этапе образовавшаяся реакционная масса подвергается прокаливанию в термической печи. Это дешево, надежно и безопасно. Первый объект по уничтожению химического оружия в России был открыт в 2002 году», — объясняет эксперт.

    Ошибки планирования: эксперт объяснил, почему США не способны уничтожить химоружие вовремя

    По словам Уткина, власти США позже поняли, что избавляться от химического оружия с помощью «жидкой» технологии гораздо выгоднее. Однако изменения нормативно-правовой базы, технологий, проектной документации, а также протест ряда граждан, проживающих в тех или иных штатах, значительно замедлили реализацию международных договоренностей. Из-за отсутствия изначальной внятной стратегии по разоружению затраты постоянно росли. Несмотря на то, что США запустили свою программу по уничтожению оружия массового поражения почти на 10 лет раньше, до успехов России им еще далеко.

    «Им осталось уничтожить 360 с небольшим тонн. Это около 1%, однако они смогут сделать это лишь к 2023 году», — заключает эксперт.

    Таким образом, США продемонстрировали отсутствие последовательности в своих действиях по исполнению международных договоренностей и понесли дополнительные расходы.

    Ошибки планирования: эксперт объяснил, почему США не способны уничтожить химоружие вовремя

    Накануне в России был уничтожен последний химический боеприпас, это произошло на 2,5 года раньше изначально запланированного срока. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ строго выполняет договоренности по разоружению и нераспространению оружия массового поражения. Также глава государства напомнил, что Вашингтон пока не претворил в жизнь свои изначальные намерения. В Белом доме заминку объясняют отсутствием средств. Экспертное сообщество, впрочем, придерживается иного мнения. Почему США затягивают ликвидацию смертельного оружия — в материале ФАН.


     

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    Автор: Михаил Блинов
    #сша #химическое оружие #политика
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