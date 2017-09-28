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Общество
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Племена провинции Идлиб выступили против «Джебхат ан-Нусры» из-за нападений на ВС РФ
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    Племена провинции Идлиб выступили против «Джебхат ан-Нусры» из-за нападений на ВС РФ

    10:55  28 Сентября 2017
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    Племена провинции Идлиб выступили против «Джебхат ан-Нусры» из-за нападений на ВС РФ

    Идлиб, 28 сентября. Совет свободных племен Идлиба выступил против «Джебхат ан-Нусры» из-за нападений на военных полицейских РФ в Хаме.

    Шейхи свободных племен провинции Идлиб выступили с резким осуждением нападения боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) на российских военных полицейских с попыткой захвата заложников.

    В Совете свободных племен отметили, что террористы мешают российским военнослужащим стабилизировать ситуацию в провинции и препятствуют  доставке гуманитарных грузов мирным жителям.

    Шейхи призвали жителей провинций Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб отказаться от поддержки террористов и содействовать установлению мира в своих регионах, сообщают местные источники.

    Племена провинции Идлиб выступили против «Джебхат ан-Нусры» из-за нападений на ВС РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #протест
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