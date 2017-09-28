Племена провинции Идлиб выступили против «Джебхат ан-Нусры» из-за нападений на ВС РФ

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Идлиб, 28 сентября. Совет свободных племен Идлиба выступил против «Джебхат ан-Нусры» из-за нападений на военных полицейских РФ в Хаме.

Шейхи свободных племен провинции Идлиб выступили с резким осуждением нападения боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) на российских военных полицейских с попыткой захвата заложников.

В Совете свободных племен отметили, что террористы мешают российским военнослужащим стабилизировать ситуацию в провинции и препятствуют доставке гуманитарных грузов мирным жителям.

Шейхи призвали жителей провинций Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб отказаться от поддержки террористов и содействовать установлению мира в своих регионах, сообщают местные источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.