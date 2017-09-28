Лидер «Христианского государства» отсидел восемь лет за разбой и убийство соседки

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Красноярск, 28 сентября. Спикер суда Красноярского края Наталья Мишанина сообщила, что лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин, задержанный за провокации у кинотеатров в связи с показом «Матильды», был судим за разбой и убийство соседки в 2002 году.

Лидер «Христианского государства» Александр Калинин весной 2003 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство соседки путем удушения и разбой. Преступление совершено летом 2002 года, сообщили в Красноярском краевом суде.

Калинин подговорил двух знакомых наркозависимых мужчин к грабежу, втроем они вломились в квартиру жертвы и забрали 75 тысяч рублей. Наказание за разбой и удушение Калинин отбывал в Норильске, пишет РИА Новости. Известно, что лидер «Христианского государства» также занимался подделкой документов.