Предвестник беды: политолог связал визиты Порошенко с пожарами под Винницей и в Одессе

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Киев, 28 сентября. Президент Украины Петр Порошенко открыл отремонтированный корпус больницы в Калиновке Винницкой области буквально за две недели до взрывов и пожара на военном складе. А в июне он открыл детский лагерь «Виктория» в Одессе, где впоследствии пожар унес жизни детей. По мнению политолога Михаила Павлива, эти события позволяют назвать главу государства «предвестником беды».

«Чертовщина и бесовщина какая то, но он реально предвестник беды …Оказывается, 9 сентября он открывал новый корпус больницы в Калиновке. Про детский лагерь «Виктория» который он открыл в июне напоминать?» — пишет Павлив на своей странице в Facebook.

Напомним, пожар на военном складе в Калиновке случился в минувший вторник, более 30 тысяч человек были эвакуированы из близлежащих населенных пунктов. Огонь уничтожил около 30% всех боеприпасов на складе, стоимость которых оценивается в 800 миллионов долларов. Как пишут местные СМИ, 9 сентября в этом же населенном пункте Порошенко открывал отремонтированный корпус центральной районной больницы.

Кроме того, летом украинский президент присутствовал на открытии лагеря «Виктория», где в этом месяце произошел сильный пожар. ЧП унесло жизни двух девочек, еще две попали в больницу.