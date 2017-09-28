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РПЦ призывает национализировать советские песни
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    РПЦ призывает национализировать советские песни

    10:50  28 Сентября 2017
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    РПЦ призывает национализировать советские песни

    Москва, 28 сентября. Следует национализировать произведения искусства, которые были созданы в Советском Союзе по госзаказу, утверждает первый замруководителя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. В ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей Щипков поднял вопрос о национализации таких популярнейших советских песен, как «Эх, дороги», «Темная ночь», а также ряда других.

    «Сегодня большинство этих песен, произведений мы не слышим, потому что у них есть наследники, которые требуют деньги за то, чтобы эти песни звучали на нашем телевидении и радио, вместо этих замечательных песен мы слушаем откровенную халтуру», — заявил Щипков.

    РПЦ призывает национализировать советские песни

    Он отметил, что очень многие популярнейшие песни были созданы по госзаказу - что позволяет говорить о возможности их национализации.

    «Был и госзаказ: «Эх, дороги» — это госзаказ, «Темная ночь» — это госзаказ, «Летят перелетные птицы» — это госзаказ, Исаковский и Блантер работали по госзаказу», — передает «Интерфакс» слова Щипкова.

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    Автор: Валентин Меликов
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