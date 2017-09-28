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Никакого уважения: пользователи Сети обрушились с критикой на вдову Хефнера
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    Никакого уважения: пользователи Сети обрушились с критикой на вдову Хефнера

    10:50  28 Сентября 2017
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    Никакого уважения: пользователи Сети обрушились с критикой на вдову Хефнера

    Лос-Анджелес, 28 сентября. Вдова медиамагната и основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кристал во время смерти мужа проводила время в социальных сетях, делала разные посты и делилась забавными картинками. Пользователи Сети резко осудили 31-летнюю фотомодель за неподобающее поведение. 

    Так, один пользователь написал: «Что, не могла потерпеть, срочно надо было висеть в Facebook? Никакого уважения». 

    Другой участник дискуссии отметил: «Она там платье выкладывала, наверное, готовится к свадьбе с каким-нибудь молодым миллионером» и «Она ждала этого с 2012 года».

    Другие пользователи считают, что она «рада новости и теперь заживет по-настоящему: с мешком денег и одна».

    Напомним, в четверг утром стало известно, что основатель Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Медиамагнат и фотомодель Кристал поженились в 2012 году. 

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    Автор: Дана Балан
    #хефнер #playboy
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