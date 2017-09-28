Никакого уважения: пользователи Сети обрушились с критикой на вдову Хефнера

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Лос-Анджелес, 28 сентября. Вдова медиамагната и основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кристал во время смерти мужа проводила время в социальных сетях, делала разные посты и делилась забавными картинками. Пользователи Сети резко осудили 31-летнюю фотомодель за неподобающее поведение.

Crystal hefner be like pic.twitter.com/nKgFNDy679 — Tophatpumpkin (@tophatpumpkin) September 28, 2017

Так, один пользователь написал: «Что, не могла потерпеть, срочно надо было висеть в Facebook? Никакого уважения».

Другой участник дискуссии отметил: «Она там платье выкладывала, наверное, готовится к свадьбе с каким-нибудь молодым миллионером» и «Она ждала этого с 2012 года».

Другие пользователи считают, что она «рада новости и теперь заживет по-настоящему: с мешком денег и одна».

Crystal Hefner laughing all the way to the bank. pic.twitter.com/waU07yHL8p — michelle ???? (@mich3llepach) September 28, 2017

Напомним, в четверг утром стало известно, что основатель Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Медиамагнат и фотомодель Кристал поженились в 2012 году.