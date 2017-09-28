Донбасс: ВСУ обстреляли пригород Донецка, разрушены три дома

В Избранное

Донецк, 28 сентября. Киевские силовики в четверг утром открыли огонь по жилым районам столицы Донецкой народной республики. В результате обстрелов поселка Трудовские оказались повреждены три домостроения и газопровод.

Как уточнили представители местной администрации, огонь по поселку ВСУ открыли около 06.40. В результате прямого попадания снарядов разрушения получили два дома по улице Шестакова, а также летняя кухня. Кроме того, перебита газовая труба по улице Павлуновского.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

