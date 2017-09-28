Милонов попросил ввести временный мораторий на финансирование кино

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Москва, 28 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросит главу правительства РФ Дмитрия Медведева ввести временный мораторий на госфинансирование фильмов и спектаклей. Обращение к премьеру парламентарий собирается направить в четверг, 28 сентябр.

Необходимость такого моратория он объяснил тем, что многие фильмы и театральные постановки, получающие деньги из бюджета, в последнее время становятся предметом острых споров в российском обществе.

По словам Милонова, критики, искусствоведы и простые граждане сомневаются в целесообразности госфинансирования произведений, «которые очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат её образ и историю».

В качестве примера он привел картину режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан», которую зрители, по его утверждению сочли этот фильм злой карикатурой на власть, церковь и мораль нашего народа».

Мораторий должен действовать до тех пор, как в России не будет создан более эффективный и механизм поддержки искусства, основанный на принципах стратегии национального развития, пояснил он в комментарии RT.