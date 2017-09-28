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Сирия: ВКС РФ спасли от ИГИЛ не только САР, но и весь Ближний Восток — турецкий эксперт
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    Сирия: ВКС РФ спасли от ИГИЛ не только САР, но и весь Ближний Восток — турецкий эксперт

    12:04  28 Сентября 2017
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    ВКС РФ

    30 сентября масштабной операции российских ВКС в Сирии исполнится два года. С целью подвести итог работе боевой авиации РФ в рамках борьбы против мирового терроризма за этот период Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось к военному эксперту, бывшему советнику председателя Партии националистического движения Турции по вопросам политики и безопасности, отставному капитану первого ранга ВМС Турции Джелалеттину Явузу.

    В беседе с корреспондентом ФАН эксперт отметил, что появление российской боевой авиации в Сирии стало поворотным моментом в конфликте. Фактически именно усилиями ВКС РФ, которые пришли в самый необходимый момент, арабская республика была спасена от развала и сохранила свое территориальное единство.

    «С началом операции российских ВКС в Сирии два года назад начались большие изменения. Вспомним, тогда все уже считали, что дни президента Асада и САР сочтены. Дамаск контролировал лишь незначительную часть территории страны. Сирия была на грани раскола. Предполагалось, что она будет поделена на четыре зоны. Именно благодаря уверенным и результативным действиям ВКС России Сирия сохранила свою территориальную целостность».

    Карта военных действий — Сирия

    При этом решительные шаги российских сил в борьбе против «Исламского государства»2 (запрещено в РФ) и других террористических формирований заставили мировое сообщество пересмотреть свое отношение к сирийскому кризису, отметил Джелалеттин Явуз. Правительство Башара Асада и Сирийская арабская армия (САА), совместно с которыми ВКС РФ уничтожали террористов, перестали восприниматься лишь исключительно в негативном ключе.

    «Решимость и поддержка Минобороны России позволили по-новому взглянуть на сирийскую проблему. В международном сообществе стало расти понимание сущности происходящих в Сирии процессов. Не стала исключением и Турция, которая в условиях угрозы раскола соседнего государства и роста поддержки, оказываемой Соединенными Штатами курдским Отрядам народной самообороны (YPG), внесла существенные коррективы в свою сирийскую политику».

    Отряды YPG

    Эксперт также высоко оценил роль России в развитии процесса мирного урегулирования сирийского конфликта. По мнению эксперта, инициированный РФ Астанинский процесс оказался значительно более эффективным, нежели Женевский формат.

    «Благодаря активной деятельности России и ее высшего командного состава наряду с Женевским был запущен другой очень важный и более результативный в плане обеспечения перемирия противоборствующих сторон — Астанинский процесс».

    Переговоры в Астане

    Российская сторона смогла не только остановить террористов «Исламского государства», почти полностью выбив их из Сирии, но и запустить процесс политического разрешения кризиса. Таким образом, РФ вела комплексную работу, направленную на стабилизацию ситуации не только в САР, но и на всем Ближнем Востоке.

    «Российские военные спасли Сирию, а вместе с ней и регион в целом не только от раскола сирийского государства, но и дальнейшего распространения влияния террористических группировок, в том числе ИГИЛ1. Итак, военные и политико-дипломатические усилия России оказали чрезвычайно положительное влияние на ситуацию в арабской республике».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #турция #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #курды #саа #ближний восток #астана
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