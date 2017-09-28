Том Круз раскрыл журналистам правду о своих ягодицах

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Москва, 28 сентября. Знаменитый актер Том Круз опроверг слухи о том, что на съемках фильма «Операция «Валькирия» воспользовался накладными ягодицами.

В августе этого года поклонникам Круза дали повод усомниться в натуральности ягодиц, которые он демонстрировал в «Операции «Валькирия». В Сети появился скрин из фильма, на котором крупным планом показана «пятая точка» актера. Многие предположили, что на голливудской звезде были накладные ягодицы.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe — swizz keats (@iluvbutts247) August 20, 2017

Однако Том Круз заверил фанатов, что у него «все натуральное».