Том Круз раскрыл журналистам правду о своих ягодицах
Москва, 28 сентября. Знаменитый актер Том Круз опроверг слухи о том, что на съемках фильма «Операция «Валькирия» воспользовался накладными ягодицами.
В августе этого года поклонникам Круза дали повод усомниться в натуральности ягодиц, которые он демонстрировал в «Операции «Валькирия». В Сети появился скрин из фильма, на котором крупным планом показана «пятая точка» актера. Многие предположили, что на голливудской звезде были накладные ягодицы.
Однако Том Круз заверил фанатов, что у него «все натуральное».
«Никаких накладок. Это я. В фильме я показываю свои собственные ягодицы. Да, пусть все это знают – это мой зад», — сказал актер на пресс-конференции, посвященной новому фильму «Сделано в Америке».