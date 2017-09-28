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Том Круз раскрыл журналистам правду о своих ягодицах
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    Том Круз раскрыл журналистам правду о своих ягодицах

    10:39  28 Сентября 2017
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    Том Круз раскрыл журналистам правду о своих ягодицах

    Москва, 28 сентября. Знаменитый актер Том Круз опроверг слухи о том, что на съемках фильма «Операция «Валькирия» воспользовался накладными ягодицами.

    В августе этого года поклонникам Круза дали повод усомниться в натуральности ягодиц, которые он демонстрировал в «Операции «Валькирия». В Сети появился скрин из фильма, на котором крупным планом показана «пятая точка» актера. Многие предположили, что на голливудской звезде были накладные ягодицы.

    Однако Том Круз заверил фанатов, что у него «все натуральное». 

    «Никаких накладок. Это я. В фильме я показываю свои собственные ягодицы. Да, пусть все это знают – это мой зад», — сказал актер на пресс-конференции, посвященной новому фильму «Сделано в Америке».

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    Автор: Борис Любимов
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