Курды не могут получить иракские паспорта из-за «технических проблем»

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Эрбиль, 28 сентября. Багдад остановил выдачу иракских паспортов в Курдистане из-за «технических проблем».

Глава паспортного отдела в провинции Эрбиль Дидар Омер сообщил, что еще до начала референдума о независимости сетевое соединение паспортных столов в Эрбиле, Сулеймании и Дохуке с Багдадом прервалось. В результате в Курдистане полностью остановилась паспортная работа.

Специалисты отдела связались с головным офисом в Багдаде и получили ответ, что причиной разрыва связи является «технический вопрос, не имеющий отношения к чему-либо другому». В Эрбиле считают, что разрыв связи был совершен Багдадом преднамеренно из-за предстоящего референдума о независимости Курдистана.