Сирия сегодня: Иран назвал цель США, Дамаск приглашает в Астану Ирак и Египет

В Избранное

Сирия, 28 сентября. Тегеран назвал истинную цель Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике (САР). Официальный Дамаск выступил за участие в астанинском процессе Египта, ОАЭ, Ирака и Китая. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя выступил за проверку данных о гуманитарной помощи в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Цель Вашингтона

Соединенные Штаты пытаются не допустить на территории САР, чтобы официальный Дамаск вернул контроль над границей с Ираком. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке.

«Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН)», — заявил он.

Кроме того, иранский министр подчеркнул, что Тегеран крайне заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса, имея при этом отличные от США цели. Он заметил, что иранские военные в САР не для того, чтобы поддерживать кого-то, а для борьбы с террористами.

Как ранее сообщала Газета.ru, Джавад Зариф заявил, что Российская Федерация стремится к политическому урегулированию ситуации в Сирии.

Гуманитарная проблема

Выступая в ООН по ситуации в Сирии, Василий Небензя вновь поднял проблему распределения гуманитарной помощи в САР. Он отметил, что необходимо проверить информацию о доставках в Сирию гуманитарной помощи.

«Мы знаем достоверно, что часто она (гуманитарная помощь — Прим. ФАН) оседает у главарей местных боевиков, перепродается на черном рынке, служит валютой, за которую покупается лояльность местных жителей», — заметил он.

По словам российского дипломата, представители ООН очень часто даже не осознают, в чьи руки попадает гуманитарная помощь. Кроме того, заметил Небензя, достоверно известно, что потребности людей в гуманитарном содействии нередко подсчитываются неверно, они завышаются в разы, когда речь идет о территориях, которая контролируется либо «умеренными», либо террористами.

Расширение астанинского процесса

Официальный Дамаск поприветствовал бы присоединение Египта, Китая, Ирака и ОАЭ к астанинскому процессу по Сирии в качестве наблюдателей. Об этом заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

«Мы сообщили российской стороне, что будем приветствовать присоединение пяти государств в качестве наблюдателей в Астане», — отметил он.

Напомним, ранее глава российской делегации на переговорах по САР в Астане Александр Лаврентьев сообщил, что потенциально среди тех стран, которое могут стать наблюдателями в Астане, Египет, Китай, ОАЭ, Ливан и Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.