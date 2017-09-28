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Технологии
Смартфоны Sony Xperia станут безрамочными в 2018 году
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    Смартфоны Sony Xperia станут безрамочными в 2018 году

    10:34  28 Сентября 2017
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    Смартфоны Sony Xperia станут безрамочными в 2018 году

    Токио, 28 сентября. Уже к 2018 году корпорация Sony планирует выпустить обновленную модель флагманского смартфона Xperia, которая в соответствии с действующими сейчас на рынке трендами будет снабжена безрамочным экраном с соотношением сторон 18:9. Об этом рассказал директор индийского подразделения Sony Кеничиро Хиби.

    На данный момент компания не готова разглашать информацию о новинках. Хиби ограничился заявлением о том, что новый дизайн Xperia поможет компании закрепиться на рынке безрамочных смартфонов, сообщает The Indian Express.

    Все основные конкуренты Sony — LG, Apple и Samsung — уже выпустили свои модели безрамочных смартфонов, завоевав значительный сегмент этого рынка.

    Смартфоны Sony Xperia станут безрамочными в 2018 году

    Ранее Ura.ru сообщало о конфузе, который произошел во время презентации флагманского iPhone X — функция распознавания лица не распознала лицо владельца телефона, проводившего презентацию.

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    Автор: Валентин Меликов
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