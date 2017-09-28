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Происшествия
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Появились фото страшного ДТП под Астраханью, где дальнобойщика раздавило в кабине грузовика
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    Появились фото страшного ДТП под Астраханью, где дальнобойщика раздавило в кабине грузовика

    10:19  28 Сентября 2017
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    Появились фото страшного ДТП под Астраханью, где дальнобойщика раздавило в кабине грузовика

    Астрахань, 28 сентября. На трассе Р-22 «Тамбов — Волгоград — Астрахань» в Астраханской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария унесла жизнь дальнобойщика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

    Около полуночи на 1382-м км федеральной трассы «Каспий» водитель «КамАЗа» наехал на припаркованную у обочины фуру и скончался на месте ДТП от полученных травм. 

    «Мероприятия по деблокированию погибшего из кабины транспортного средства продолжаются до сих пор. Полицией устанавливается его личность», — добавили в пресс-службе.

    Водитель второго грузовика объяснил правоохранителям, что за полчаса до аварии его машина сломалась, поэтому он решил переночевать в месте проведения дорожных работ. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

    Появились фото страшного ДТП под Астраханью, где дальнобойщика раздавило в кабине грузовика

    Добавим, еще одно серьезное ДТП ранее случилось на улице Карла Маркса в Вологде. Там автомобиль Toyota не уступил дорогу Daewoo, в результате чего пострадал пятилетний мальчик.

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    Автор: Борис Любимов
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