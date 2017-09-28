Стало известно, почему мобильная связь в Москве может ухудшиться

В Избранное

Москва, 28 сентября. Демонтаж базовых станций может отрицательно сказаться на качестве мобильной связи для абонентов.

Московские власти в рамках программы «Моя улица» поручили «Моссвету» и Объединенной энергетической компании (ОЭК) до 3 октября изучить возможность расторжения соглашений аренды мачт освещения мобильными операторами в Центральном административном округе.

Как отмечает газета «Ведомости», такое решение было принято из-за эстетических взглядов, но на столбах в центре Москвы установлено примерно 90 % базовых станций Tele2. Кроме этого, 30-40 % станций МТС, «Вымпелкома», а также «Мегафона».

Как отмечают специалисты, если данное оборудование все-таки демонтируют, то с учетом острой нехватки мест для его размещения проблемы с мобильной связью могут начаться во многих районах столицы.