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Стало известно, почему мобильная связь в Москве может ухудшиться
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    Стало известно, почему мобильная связь в Москве может ухудшиться

    10:10  28 Сентября 2017
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    Стало известно, почему мобильная связь в Москве может ухудшиться

    Москва, 28 сентября. Демонтаж базовых станций может отрицательно сказаться на качестве мобильной связи для абонентов.

    Московские власти в рамках программы «Моя улица» поручили «Моссвету» и Объединенной энергетической компании (ОЭК) до 3 октября изучить возможность расторжения соглашений аренды мачт освещения мобильными операторами в Центральном административном округе.

    Стало известно, почему мобильная связь в Москве может ухудшиться

    Как отмечает газета «Ведомости», такое решение было принято из-за эстетических взглядов, но на столбах в центре Москвы установлено примерно 90 % базовых станций Tele2. Кроме этого, 30-40 % станций МТС, «Вымпелкома», а также «Мегафона».

    Как отмечают специалисты, если данное оборудование все-таки демонтируют, то с учетом острой нехватки мест для его размещения проблемы с мобильной связью могут начаться во многих районах столицы. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #телефон #оператор #связь
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