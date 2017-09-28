Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Названы 10 сцен в кино, которые невозможно забыть
Категория
Песков прокомментировал возможность снятия вопросов транспорта с Дворковича
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал возможность снятия вопросов транспорта с Дворковича

    10:14  28 Сентября 2017
    531

    Песков прокомментировал возможность снятия вопросов транспорта с Дворковича

    Москва, 28 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия с вице-премьера РФ Аркадия Дворковича вопросы транспорта после критики со стороны президента Владимира Путина в связи с ситуацией «ВИМ-Авиа», отметив, что в первую очередь необходимо решить поставленную задачу.

    Российский лидер Владимир Путин 27 сентября заявил, что представитель правительства Аркадий Дворкович недостаточно уделяет внимание проблемам транспортной отрасли. Глава государства поинтересовался, не перегружен ли чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном снятии с Дворковича кураторства транспорта, ответил, что в первую очередь необходимо решить проблему с «ВИМ-Авиа», пишет РИА Новости.

    «Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена», — сказал Песков.

    Напомним, что Росавиация сообщила о задолженности перевозчика перед шестью банками — «ВИМ-Авиа» должны кредитным организациям порядка семи миллиардов рублей. 

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #песков #вим-авиа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103915

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29483

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43126

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23403

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8947
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        13006
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18786
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        2489
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        9545