Песков прокомментировал возможность снятия вопросов транспорта с Дворковича

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Москва, 28 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия с вице-премьера РФ Аркадия Дворковича вопросы транспорта после критики со стороны президента Владимира Путина в связи с ситуацией «ВИМ-Авиа», отметив, что в первую очередь необходимо решить поставленную задачу.

Российский лидер Владимир Путин 27 сентября заявил, что представитель правительства Аркадий Дворкович недостаточно уделяет внимание проблемам транспортной отрасли. Глава государства поинтересовался, не перегружен ли чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном снятии с Дворковича кураторства транспорта, ответил, что в первую очередь необходимо решить проблему с «ВИМ-Авиа», пишет РИА Новости.

«Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена», — сказал Песков.

Напомним, что Росавиация сообщила о задолженности перевозчика перед шестью банками — «ВИМ-Авиа» должны кредитным организациям порядка семи миллиардов рублей.