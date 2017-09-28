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Общество
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Россия
Путин поблагодарил ученых за лидерство РФ в использовании мирного атома
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    Путин поблагодарил ученых за лидерство РФ в использовании мирного атома

    10:03  28 Сентября 2017
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    Путин поблагодарил ученых за лидерство РФ в использовании мирного атома

    Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин в День работника атомной промышленности обратился к сотрудникам и ветеранам атомной промышленности, поздравив их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

    В своей телеграмме глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день атомная промышленность играет важнейшую роль в укреплении энергобезопасности и обороноспособности России, освоении Арктики и космоса, развитии науки и высокотехнологичной медицины.

    Россия гордится историей своей промышленности, многими поколениями ученых и специалистов, заявил президент. Именно они, как отметил Путин, обеспечили лидерство России в сфере использования мирного атома.

    «Убежден, что вы и впредь будете приумножать замечательные профессиональные традиции, эффективно работать во благо России и ее граждан», — добавил Путин.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #россия #поздравление #мирный атом
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