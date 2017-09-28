Путин поблагодарил ученых за лидерство РФ в использовании мирного атома

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Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин в День работника атомной промышленности обратился к сотрудникам и ветеранам атомной промышленности, поздравив их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

В своей телеграмме глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день атомная промышленность играет важнейшую роль в укреплении энергобезопасности и обороноспособности России, освоении Арктики и космоса, развитии науки и высокотехнологичной медицины.

Россия гордится историей своей промышленности, многими поколениями ученых и специалистов, заявил президент. Именно они, как отметил Путин, обеспечили лидерство России в сфере использования мирного атома.