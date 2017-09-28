«Жигули» под Иркутском протаранили стелу «Счастливого пути», водитель погиб

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Иркутск, 28 сентября. Накануне вечером водитель легкового автомобиля врезался в стелу «Счастливого пути» на въезде в город Нижнеудинск Иркутской области, сообщает региональный ГУ МВД.

Вечером 27 сентября на въезде в Нижнеудинск произошло ДТП с летальным исходом – водитель врезался в бетонную стелу. По данным региональных правоохранительных органов, мужчина, будучи за рулем «Жигулей», потерял управление. Карета скорой помощи срочно госпитализировала пострадавшего, однако он скончался от полученных травм, пишет Ura.ru Ранее сообщалось о столкновении двух пассажирских автобусов в Ставропольском крае.