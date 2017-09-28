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Политика
Посол США Теффт улетает из Москвы
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    Посол США Теффт улетает из Москвы

    10:05  28 Сентября 2017
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    Посол США Теффт улетает из Москвы

    Москва, 28 сентября. Утром в четверг Москву покидает американский посол Джон Теффт. Теффт три года был послом Соединенных Штатов в России и его работа на этой должности совпала с резким обострением отношений между РФ и США.

    «Он улетает сегодня утром», — сообщили в пресс-службе посольства США.

    Как отметил ранее Теффт, после завершения работы в Москве он и его жена Мариэлла планируют уйти на пенсию.

    Посол США Теффт улетает из Москвы

    Как отмечает РИА Новости, следующим послом США в России, предположительно, станет Джон Хантсман, которого в середине лета внес в список кандидатов на пост посла президент Дональд Трамп. Власти России дали предварительное согласие на назначение Хантсмана и ожидают, что с его приездом Москва и Вашингтон смогут начать «разбирать завалы» проблем в двусторонних отношениях.

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    Автор: Валентин Меликов
    #теффт
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