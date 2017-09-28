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Общество
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Политика
В США нашли «российский след» в конфликте Трампа с футболистами
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    В США нашли «российский след» в конфликте Трампа с футболистами

    10:00  28 Сентября 2017
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    В США нашли «российский след» в конфликте Трампа с футболистами

    Вашингтон, 28 сентября. Американский сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд заявил о «российском следе» в скандале с участием игроков американской футбольной лиги и главы США Дональда Трампа. Об этом передает агентство Reuters. 

    По словам республиканца, якобы «российские тролли» в социальной сети Twitter специально разожгли этот скандал.

    «Мы видели, что россияне начали ставить хэштэги #TakeAKnee и #BoycottNFL», — сообщил он. 

    По его мнению, именно россияне якобы «пытаются расколоть страну».

    В США нашли «российский след» в конфликте Трампа с футболистами

    Напомним, звезды мирового спорта ополчились на Трампа из-за его сообщений в микроблоге Twitter.

    Американский лидер недоволен, что игроки NFL во время исполнения гимна страны становятся на колени.

    Ранее баскетбольная элита ополчилась на Трампа после того, как он отказался приглашать на традиционный ужин в Белый дом чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз». 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #трамп
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