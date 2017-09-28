В США нашли «российский след» в конфликте Трампа с футболистами

В Избранное

Вашингтон, 28 сентября. Американский сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд заявил о «российском следе» в скандале с участием игроков американской футбольной лиги и главы США Дональда Трампа. Об этом передает агентство Reuters.

По словам республиканца, якобы «российские тролли» в социальной сети Twitter специально разожгли этот скандал.

Senator says Russian internet trolls stoked NFL debate https://t.co/Rm5LSEPlao pic.twitter.com/ZqhQnV11fD — Reuters World (@ReutersWorld) September 28, 2017

«Мы видели, что россияне начали ставить хэштэги #TakeAKnee и #BoycottNFL», — сообщил он.

По его мнению, именно россияне якобы «пытаются расколоть страну».

Напомним, звезды мирового спорта ополчились на Трампа из-за его сообщений в микроблоге Twitter.

Американский лидер недоволен, что игроки NFL во время исполнения гимна страны становятся на колени.

Tremendous backlash against the NFL and its players for disrespect of our Country.#StandForOurAnthem???????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2017

Ранее баскетбольная элита ополчилась на Трампа после того, как он отказался приглашать на традиционный ужин в Белый дом чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз».