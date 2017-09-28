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Общество
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Политика
Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом ситуацию в Сирии
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    Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом ситуацию в Сирии

    10:00  28 Сентября 2017
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    Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом ситуацию в Сирии

    Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин встретится в Анкаре в четверг с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, политики в беседе коснутся урегулирования ситуации в Сирии.

    Песков напомнил, что Россия и Турция тесно взаимодействуют в разных сферах, в том числе в торгово-экономической сфере и в инвестиционном сотрудничестве. Обе страны также заинтересованы в развитии отношений в области культуры, в осуществлении других проектов. Пресс-секретарь также указал на важность сотрудничества между странами в области обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии. Также он уточнил, что в ходе переговоров Эрдоган и Путин «сверятся по часам» по этим вопросам.

    Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом ситуацию в Сирии

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    Автор: Алия Садыкова
    #путин #россия #сирия #турция #эрдоган
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