Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом ситуацию в Сирии

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Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин встретится в Анкаре в четверг с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, политики в беседе коснутся урегулирования ситуации в Сирии.

Песков напомнил, что Россия и Турция тесно взаимодействуют в разных сферах, в том числе в торгово-экономической сфере и в инвестиционном сотрудничестве. Обе страны также заинтересованы в развитии отношений в области культуры, в осуществлении других проектов. Пресс-секретарь также указал на важность сотрудничества между странами в области обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии. Также он уточнил, что в ходе переговоров Эрдоган и Путин «сверятся по часам» по этим вопросам.