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Новости Сирии
Посол Франции объявила об особой роли России в новой контактной группе по Сирии
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    Посол Франции объявила об особой роли России в новой контактной группе по Сирии

    9:44  28 Сентября 2017
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    Посол Франции объявила об особой роли России в новой контактной группе по Сирии

    Москва, 28 сентября. В новой контактной группе по урегулированию в Сирии Россия будет играть важнейшую роль в качестве постоянного члена Совбеза ООН. О предложениях Парижа по формированию контактной группы рассказала посол Франции в Москве Сильви Берманн.

    «Мы считаем, что пять постоянных членов Совбеза ООН, на которых лежит особая ответственность, должны составить ядро нового переговорного формата», — подчеркнула Берманн.

    Посол Франции объявила об особой роли России в новой контактной группе по Сирии

    Представитель Франции рассказала, что в дальнейшем состав контактной группы может быть расширен, однако будет в любом случае проходить в более узком формате, чем существующие контактные группы по Сирии в Женеве и Астане.

    Напомним, в настоящее время постоянными членами Совета безопасности ООН являются, кроме России, Великобритания, США, Китай и Франция.

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    Автор: Валентин Меликов
    #берманн
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