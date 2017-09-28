Посол Франции объявила об особой роли России в новой контактной группе по Сирии

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Москва, 28 сентября. В новой контактной группе по урегулированию в Сирии Россия будет играть важнейшую роль в качестве постоянного члена Совбеза ООН. О предложениях Парижа по формированию контактной группы рассказала посол Франции в Москве Сильви Берманн.

«Мы считаем, что пять постоянных членов Совбеза ООН, на которых лежит особая ответственность, должны составить ядро нового переговорного формата», — подчеркнула Берманн.

Представитель Франции рассказала, что в дальнейшем состав контактной группы может быть расширен, однако будет в любом случае проходить в более узком формате, чем существующие контактные группы по Сирии в Женеве и Астане.

Напомним, в настоящее время постоянными членами Совета безопасности ООН являются, кроме России, Великобритания, США, Китай и Франция.