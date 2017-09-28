Один из приоритетов: эксперт объяснил действия США в Сирии на границе с Ираком

В Избранное

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал основную, по его мнению, цель США в Сирии. Согласно его заявлению, главная задача вооруженных сил Америки сместилась в несколько иную плоскость, отличную от борьбы с международным терроризмом.

«Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ»1, — считает он.

Дипломат напомнил, что Тегеран присутствует в Сирии исключительно для искоренения террористов.

«Подобного рода заявление вполне имеет под собой основание. Напомню, сирийское правительство также заявляло, что все районы на территории Сирии юридически подконтрольны сирийскому руководству. То есть, прочие вооруженные формирования, которые действуют на территории государства, присутствуют там незаконно», — объясняет для Федерального агентства новостей старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт напомнил, что основная задача кампании Соединенных Штатов в Сирии — добиться свержения легитимно избранного главы государства Башара Асада, ради этого они готовы сотрудничать с любыми формированиями и группировками, которые выступают против официальных властей.

«Через границу с Ираном, благодаря действиям США, в Сирию проникают различного рода группировки. То есть, для Америки этот «коридор» — один из способов реализации ее намерений. Эти цели однозначны с самого начала их участия в сирийском конфликте».

Ранее в Сирии в результате минометного обстрела погиб российский генерал Валерий Асапов. В момент трагедии он координировал действия сирийской армии во время операции против боевиков. Российская сторона полагает, что США могут быть косвенно причастны к гибели Асапова. Вашингтон эту версию официально опроверг. Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что утверждения официальных представителей армии РФ о виновности США довольно реалистичны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)