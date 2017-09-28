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Происшествия
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Общество
Мосстройэкономбанк в лице АСВ потребовал признать «ВИМ-Авиа» банкротом
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    Мосстройэкономбанк в лице АСВ потребовал признать «ВИМ-Авиа» банкротом

    9:32  28 Сентября 2017
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    Мосстройэкономбанк в лице АСВ потребовал признать «ВИМ-Авиа» банкротом

    Казань, 28 сентября. Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) потребовал признать «ВИМ-Авиа» банкротом. Иск на сумму более 88 млн рублей поступил в Арбитражный суд Татарстана.

    Как следует из данных картотеки арбитражных дел, заявление было подано 26 сентября. Сумма исковых требований составляет 88,347 миллиона рублей. Заявление было подано 26 сентября.

    Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов назвал дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа». перевозка пассажиров регулярных рейсов  «ВИМ-авиа» будет осуществляться до 15 октября.

    Клиентам компании, купившим билеты на даты с 16 октября и далее рекомендовали сдать бих по месту их приобретения для возврата денежных средств.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #суд #вим-авиа #банкрот #арбитраж
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