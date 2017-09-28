Новости Новороссии: РФ выступит против киевского проекта миссии ООН в Донбассе, гумконвой РФ прибыл в Луганск

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Новороссия, 28 сентября. Москва может наложить вето на украинский проект миротворческой миссии ООН в Донбассе. Очередной гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Луганск. ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР. Последние новости народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

Москва может ветировать проект Киева по миротворцам

Российская Федерация может наложить вето на украинский проект вооруженной миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатический источник.

Так, по мнению российских дипломатов, сценарий Киева однозначно будет подразумевать продолжение вооруженного конфликта и позволит ВСУ добиться блокады региона. При этом «миротворческая операция должна проводиться на линии разграничения и обеспечивать безопасность наблюдателям ОБСЕ».

«Украинским властям важно обозначить конфликт в Донбассе как межгосударственный, в этом случае линия разграничения проходит по границе. Но это не соответствует позиции участников минских соглашений, где конфликт обозначен как внутриукраинский», — говорит председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Стоит также отметить, что против российской версии проекта ввода миротворцев на линию соприкосновения сторон в Донбассе уже выступили представители США и Украины. Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко высказался против участия Москвы во введении миротворцев в Донбасс, «потому что Россия является стороной в конфликте».

Гумконвой РФ прибыл в Луганск

Грузовики нового, 69-го по счету гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в столицу Луганской народной республики. В ближайшее время начнется их разгрузка, сообщили власти ЛНР.

Напомним, 24 августа 23 грузовых автомобиля спасателей РФ привезли в ЛНР 444 тонны различных грузов, среди которых было детское питание, лекарства, медицинское оборудование и учебная литература. Первый же гумконвой МЧС РФ прибыл в Луганск 22 августа 2014 года. В целом российские спасатели передали для жителей ДНР и ЛНР более 70 тысяч тонн гуманитарной помощи.

ВСУ пять раз открывали огонь по ЛНР

За минувшие сутки солдаты украинской армии пять раз нарушали «решим тишины» и открывали огонь по позициям военнослужащих Луганской народной республики, заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

Сообщается, что обстрелам ВСУ подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Желтое, Пришиб и Логвиново. При этом армия Украины активно использовала штатное вооружение боевых машин пехоты, противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение различных калибров.