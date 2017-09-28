Одиночные взрывы боеприпасов зафиксированы на складе в Винницкой области

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Винница, 28 сентября. Одиночные взрывы боевых припасов зафиксированы в четверг на военном складе оборонного ведомства Украины возле Калиновки Винницкой области. Об этом сообщили в Госслужбе по ЧС Украины.

По данным украинской службы, в четверг в 07.00 (совпадает с мск) на территории склада зафиксированы одиночные взрывы. В ликвидации ЧС задействованы 2350 человек.

Напомним, пожар на военном складе под Винницей случился в минувший вторник. Согласно данным Минобороны Украины, на складе было примерно 83 тыс. тонн боеприпасов. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из близлежащих населенных пунктов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал найти виновных в пожаре на складе с арсеналом под Винницей.