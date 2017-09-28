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Украина
Эксперт: Военный склад в Виннице Украина могла использовать для торговли с ИГИЛ
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    Эксперт: Военный склад в Виннице Украина могла использовать для торговли с ИГИЛ

    9:12  28 Сентября 2017
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    Эксперт: Военный склад в Виннице Украина могла использовать для торговли с ИГИЛ

    Взрывы на военном складе в Винницкой области прекратились лишь накануне вечером. Об этом сообщает министерство обороны Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Единственные очаги огня

    «По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов… Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками», — сообщает министерство обороны Украины.

    Эксперт: Военный склад в Виннице Украина могла использовать для торговли с ИГИЛ

    Кроме того, в украинском Минобороны подчеркнули, что в настоящий момент идут работы по ликвидации последствий происшествия. Так, группы по разминированию занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов.

    Стратегический регион

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Винница — стратегический для режима Петра Порошенко регион Украины. Здесь многое им куплено, и за многое заплачено.

    «От этого и взрывы на оружейном складе, если и не касались бизнес-интересов Порошенко напрямую, то косвенно к ним относились. Этот склад вполне мог использоваться в качестве места хранения для дальнейшей нелегальной торговли оружием за рубеж. Например, военный склад в Виннице Украина могла использовать для торговли с ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ. — Прим. ФАН), с которой украинские власти выстроили особую систему отношений», — добавил Антон Бредихин.

    Эксперт: Военный склад в Виннице Украина могла использовать для торговли с ИГИЛ

    Эксперт не исключает, что вина во взрывах в данном случае лежит не на вымышленных диверсионных группах, а на структурах Петра Порошенко. И причины на то есть. «Львовский прорыв» и победное шествие по стране экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не дают спокойно спать обитателям Банковой.

    «Поход украино-грузинского политика по стране начался с западных регионов, в том числе в Виннице. А это знак. Не исключено, что на первых порах Киев мог рассматривать перспективу «Львовского котла», чтобы остановить оппозиционера. Но сейчас, осознавая значимость пришельца, Петр Порошенко быстро заметает следы своей деятельности и уничтожает причины возможных обвинений. Ему есть чего бояться. И в западных регионах уже сложно спихнуть вину на российских диверсантов», — резюмировал Антон Бредихин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    #иг #украина #порошенко #игил
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