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Сирия: российские военные доставили первую партию лекарств в Дейр Эз-Зор
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    Сирия: российские военные доставили первую партию лекарств в Дейр Эз-Зор

    9:02  28 Сентября 2017  /обновлено: 9:19  28 Сентября 2017
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    Сирия: российские военные доставили первую партию лекарств в Дейр Эз-Зор

    Москва, 28 сентября. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон доставили первую партию лекарств в сирийский Дейр Эз-Зор. Об этом в четверг сообщил майор медицинской службы Владимир Корзоватых. 

    По его словам, в четверг, 28 сентября, в Дейр эз-Зор военные смогли доставить первую партию жизненно необходимых медицинских препаратов, речь идет об антибиотиках, детских таблетках и прочих лекарствах.

    Сирия: российские военные доставили первую партию лекарств в Дейр Эз-Зор

    Он также отметил, что вторую партию медикаментов российские военные доставят в сирийский город на будущей неделе.

    «Вместе с колонной гуманитарной помощи приедут и российские медики», — сообщил Корзоватых. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #дейр эз-зор
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