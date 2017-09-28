Сирия: российские военные доставили первую партию лекарств в Дейр Эз-Зор
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Москва, 28 сентября. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон доставили первую партию лекарств в сирийский Дейр Эз-Зор. Об этом в четверг сообщил майор медицинской службы Владимир Корзоватых.
По его словам, в четверг, 28 сентября, в Дейр эз-Зор военные смогли доставить первую партию жизненно необходимых медицинских препаратов, речь идет об антибиотиках, детских таблетках и прочих лекарствах.
Он также отметил, что вторую партию медикаментов российские военные доставят в сирийский город на будущей неделе.
«Вместе с колонной гуманитарной помощи приедут и российские медики», — сообщил Корзоватых.