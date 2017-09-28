Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области
Общество
Аналитики оценили недосып россиян в 2,3 трлн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аналитики оценили недосып россиян в 2,3 трлн рублей

    9:24  28 Сентября 2017
    39

    Аналитики оценили недосып россиян в 2,3 трлн рублей

    Москва,  28 сентября. Большинство россиян (51%) не высыпаются в будни и трудятся из-за этого только на 80% своих возможностей. К такому выводу пришли аналитики НАФИ.

    Главной причиной недосыпа исследователи считают ночной досуг — просмотр телевизора, чтение или игры (зафиксировано у 37% опрошенных). Еще одна распространенная причина, озвученная 30% респондентов, это переработки. Далее следуют возраст и проблемы со здоровьем (23%), маленькие дети (15%), мешающие заснуть шумы (11%) и др. Те, кто жаловался на недостаток сна, оценили свою работоспособность на 80%. 

    Аналитики оценили недосып россиян в 2,3 трлн рублей

    Как пишет газета «Известия», сотрудники НАФИ оценили переплаты невыспавшимся работникам в 190 млрд рублей в месяц по всей стране или около 2,3 трлн рублей в год.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103820

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29474

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43101

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23360

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8934
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        12885
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18726
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        2475
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        9529