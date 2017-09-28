Аналитики оценили недосып россиян в 2,3 трлн рублей

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Москва, 28 сентября. Большинство россиян (51%) не высыпаются в будни и трудятся из-за этого только на 80% своих возможностей. К такому выводу пришли аналитики НАФИ.

Главной причиной недосыпа исследователи считают ночной досуг — просмотр телевизора, чтение или игры (зафиксировано у 37% опрошенных). Еще одна распространенная причина, озвученная 30% респондентов, это переработки. Далее следуют возраст и проблемы со здоровьем (23%), маленькие дети (15%), мешающие заснуть шумы (11%) и др. Те, кто жаловался на недостаток сна, оценили свою работоспособность на 80%.

Как пишет газета «Известия», сотрудники НАФИ оценили переплаты невыспавшимся работникам в 190 млрд рублей в месяц по всей стране или около 2,3 трлн рублей в год.