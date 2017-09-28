Правительство России решило не менять потребительскую корзину

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Москва, 28 сентября. Правительство одобрило предложение Минтруда России о «заморозке» потребительской корзины до 2021 года.

Как пишет газета «Известия», ее объем и состав останутся прежними. Законопроект будет внесен в Госдуму РФ.

Напомним, ранее Минтруд планировал скорректировать минимальный набор продуктов с учетом рекомендаций Минздрава России. Однако позже ведомство решило этого не делать. Было решено привязать минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Последний высчитывается по действующей продуктовой корзине.