Адвокат Учителя назвал действия Поклонской и ее соратников парадом самозванцев

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Москва, 28 сентября. Адвокат режиссера Константин Добрынин прокомментировал заявление депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что на сценарий «Матильды» предъявила авторские права третья вдова племянника Николая II.

По словам депутата, Ольга Куликовская-Романова потребовала прекратить нарушение принадлежащих ей авторских прав, и через Поклонскую пожаловавшись на студию Учителя в Генеральную прокуратуру.

По информации Федерального агентства новостей, Добрынин сравнил все это с парадом самозванцев из фильма «Корона Российской империи».

«Честно говоря, мы уже запутались, в роли кого на этот выступает депутат Поклонская: то ли она почтовый курьер, то ли специальный поверенный в делах царской семьи, то ли медиум беседующий с духами, однако ни в первом, ни во втором, ни третьем случае она не является надлежащим лицом, уполномоченным совершать юридически значимые действия по передаче нам претензий от кого бы то ни было, даже от Папы Римского, поэтому с точки зрения ГПК РФ она никто», — заявил адвокат.