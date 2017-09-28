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Адвокат Учителя назвал действия Поклонской и ее соратников парадом самозванцев
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    Адвокат Учителя назвал действия Поклонской и ее соратников парадом самозванцев

    8:52  28 Сентября 2017
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    Адвокат Учителя назвал действия Поклонской и ее соратников парадом самозванцев

    Москва, 28 сентября. Адвокат режиссера Константин Добрынин прокомментировал заявление депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что на сценарий «Матильды» предъявила авторские права третья вдова племянника Николая II.

    По словам депутата, Ольга Куликовская-Романова потребовала прекратить нарушение принадлежащих ей авторских прав, и через Поклонскую пожаловавшись на студию Учителя в Генеральную прокуратуру.

    Адвокат Учителя назвал действия Поклонской и ее соратников парадом самозванцев

    По информации Федерального агентства новостей, Добрынин сравнил все это с парадом самозванцев из фильма «Корона Российской империи». 

    «Честно говоря, мы уже запутались, в роли кого на этот выступает депутат Поклонская: то ли она почтовый курьер, то ли специальный поверенный в делах царской семьи, то ли медиум беседующий с духами, однако ни в первом, ни во втором, ни третьем случае она не является надлежащим лицом, уполномоченным совершать юридически значимые действия по передаче нам претензий от кого бы то ни было, даже от Папы Римского, поэтому с точки зрения ГПК РФ она никто», — заявил адвокат. 

    Адвокат Учителя назвал действия Поклонской и ее соратников парадом самозванцев

    «В противном случае ей следует сначала сдать мандат. Когда мы действительно получим так называемую претензию, мы её изучим и если сочтем необходимым, то отреагируем. Главное, чтобы эта претензия не была продолжением того невнятного юридического цирка с иском, оставленным без движения в одном из районных судов Санкт-Петербурга, из-за несоблюдения простых правил. Вообще же суета молодого депутата с соратниками вокруг премьеры «Матильды» начинает мне напоминать кадры с парадом самозванцев из замечательного советского фильма «Корона Российской империи», — подчеркнул Добрынин. 

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    Автор: Алексей Громов
    #поклонская #матильда #добрынин #фильм #учитель
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