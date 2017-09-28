Россия направила в Донбасс 69-ю колонну гуманитарной помощи

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Ростов-на-Дону, 28 сентября. Колонна с гуманитарной помощью из Ростовской области отправилась на юго-восток Украины. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ в 69-й раз доставит гуманитарный груз в Донецкую народную республику.

По данным пресс-службы МЧС России, в общей сложности в Донбасс доставят свыше 400 тонн гуманитарного груза, в том числе детские продукты питания, медицинские препараты и оборудование.

Напомним, с августа 2014 года 68 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую народные республики свыше 70 тыс. т гуманитарной помощи.