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Экономика
Alibaba запускает в России новую торговую онлайн-площадку Tmall
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    Alibaba запускает в России новую торговую онлайн-площадку Tmall

    8:37  28 Сентября 2017
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    Alibaba запускает в России новую торговую онлайн-площадку Tmall

    Москва, 28 сентября. Китайская компания Alibaba запускает на территории России новую онлайн-площадку Tmall.

    Отмечается, что сервис уже действует на территории Китая. В тестовом режиме в России Tmall заработает 28 сентября. Полный запуск сервиса запланирован на середину октября.

    Площадка позволит размещать свои товары неограниченному числу продавцов. Tmall будет работать как интернет-магазин. Поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России.

    Как пишет ТАСС, Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress.

    Alibaba запускает в России новую торговую онлайн-площадку Tmall

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    Автор: Алия Садыкова
    #aliexpress #alibaba
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