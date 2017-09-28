Alibaba запускает в России новую торговую онлайн-площадку Tmall
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Москва, 28 сентября. Китайская компания Alibaba запускает на территории России новую онлайн-площадку Tmall.
Отмечается, что сервис уже действует на территории Китая. В тестовом режиме в России Tmall заработает 28 сентября. Полный запуск сервиса запланирован на середину октября.
Площадка позволит размещать свои товары неограниченному числу продавцов. Tmall будет работать как интернет-магазин. Поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России.
Как пишет ТАСС, Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress.