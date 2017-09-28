Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье во время смерти мужа

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Лос-Анджелес, 28 сентября. Вдова основателя журнала Playboy Кристал Хефнер (Crystal M. Hefner) в течение двух часов публиковала новые записи на своей странице в Facebook, а незадолго до смерти супруга выбирала свадебное платье.

Напомним, ранее СМИ сообщили о смерти основателя Playboy Хью Хефнера, который ушел из жизни в возрасте 91 года.

Когда Хефнер умирал, его молодая супруга выкладывала посты о звездах «Игры престолов». Пользователи Сети обрушились с критикой на девушку, но она игнорировала их комментарии.

Впрочем, после новости о смерти американского магната она удалила часть записей в социальной сети.