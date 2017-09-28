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Общество
Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье во время смерти мужа
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    Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье во время смерти мужа

    8:33  28 Сентября 2017
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    Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье во время смерти мужа

    Лос-Анджелес, 28 сентября. Вдова основателя журнала Playboy Кристал Хефнер (Crystal M. Hefner) в течение двух часов публиковала новые записи на своей странице в Facebook, а незадолго до смерти супруга выбирала свадебное платье. 

    Напомним, ранее СМИ сообщили о смерти основателя Playboy Хью Хефнера, который ушел из жизни в возрасте 91 года.

    Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье во время смерти мужа

    Когда Хефнер умирал, его молодая супруга выкладывала посты о звездах «Игры престолов». Пользователи Сети обрушились с критикой на девушку, но она игнорировала их комментарии.

    Впрочем, после новости о смерти американского магната она удалила часть записей в социальной сети. 

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    Автор: Дана Балан
    #вдова #хефнер #playboy
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