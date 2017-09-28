Путин проведет переговоры с лидером Гвинеи Кондой в Москве

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Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Гвинейской Республики Альфой Кондой.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, действующий председатель Африканского союза находится в России с официальным визитом по приглашению Путина. Отмечается, что в ходе беседы политики коснуться текущего состояния и перспектив развития российско-гвинейских отношений. Также на встрече будет обсуждаться вопрос работы Москвы с Африканским союзом. Главы государств обсудят и ряд региональных проблем, прежде всего, на африканском континенте.

Напомним, ранее Путин подписал указ о награждении Альфы Конды орденом Дружбы за вклад в развитие российско-гвинейских отношений.