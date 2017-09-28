Донбасс: ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 28 сентября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты Луганской народной республики. Об этом в четверг заявили в народной милиции ЛНР.

По имеющимся данным, киевские военные обстреляли населенные пункты Фрунзе, Желтое, Пришиб и Логвиново.

Согласно информации оборонного ведомства, ВСУ вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ 25 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики.