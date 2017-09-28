Госдума готовит российским стритрейсерам миллионные штрафы, конфискацию и тюрьму

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Москва, 28 сентября. Уже к концу октября рабочая группа Госдумы РФ может представить на рассмотрение коллег проект поправок в российское законодательство, нацеленных на запрещение уличных гонок — стритрейсинга. Депутаты уверены, что к этому явлению нельзя относиться снисходительно и предлагают наказывать стритрейсеров миллионными штрафами, введением залога в случае повторных нарушений и даже тюремным заключением.

Член рабочей группы Анатолий Песков отмечает, что в России уличные гонки превратились в настоящую незаконную индустрию с огромными доходами. Он уверен, что штрафы для стритрейсеров должны составлять от 1 до 3 миллионов рублей и предлагает конфисковывать автомобили участников гонок и незаконную выручку организаторов, сообщают «Известия». Кроме того, в качестве сдерживающей гонщиков меры Песков предлагает залог за автомобиль — его возвращают только если водитель положенное время проездит без единого нарушения.

В настоящее время над законопроектом продолжает работать группа депутатов во главе с Анатолием Выборным.