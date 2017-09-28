Уровень смертности снизился на территории России
Москва, 28 сентября. Министерство здравоохранения России заявило о снижении смертности на территории страны.
По данным пресс-службы ведомства, за восемь месяцев 2017 года смертность уменьшилась на 2,5% по сравнению аналогичным периодом 2016 года. Как отметила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, это означает, что за прошедший период сохранили на 31,2 тысяч человеческих жизней больше, чем годом ранее.
Также он добавила, что снижение уровня смертности наблюдается от всех основных причин. К примеру, от туберкулеза стали умирать на 17,7% меньше, от болезней органов дыхания – меньше на 10%, от болезней органов пищеварения на 4,5%, от болезней кровообращения – на 3 ,5%.
Особо отметили в ведомстве снижение смертности от рака. Показатель составил 196,9 на 100 тысяч человек.