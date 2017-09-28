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Политика
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Россия
Уровень смертности снизился на территории России
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    Уровень смертности снизился на территории России

    8:11  28 Сентября 2017
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    Уровень смертности снизился на территории России

    Москва, 28 сентября. Министерство здравоохранения России заявило о снижении смертности на территории страны.

    По данным пресс-службы ведомства, за восемь месяцев 2017 года смертность уменьшилась на 2,5% по сравнению аналогичным периодом 2016 года. Как отметила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, это означает, что за прошедший период сохранили­ на 31,2 тысяч человеческих жизней больше, чем годом ранее.

    Также он добавила, что снижение уровня смертности наблюдается от всех основных причин. К примеру, от туберкулеза стали умирать на 17,7% меньше, от болезней органов дыхания – меньше на 10%, от болезней органов пищеварения на 4,5%, от болезней кровообращения – на 3 ,5%.

    Особо отметили в ведомстве снижение смертности от рака. Показатель составил 196,9 на 100 тысяч человек.

    Уровень смертности снизился на территории России

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    Автор: Алия Садыкова
    #россия #минздрав #смертность
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