Соцсети ответили Ляшко на призыв доехать до Москвы на танке

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Москва, 28 сентября. Российские пользователи соцсетей с юмором отнеслись к обещанию лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко доехать на танке до Москвы. Часть россиян усомнилась в том, что такое мероприятие под силу нардепу по экономическим соображениям, другая напомнила Ляшко о рискованности подобного способа передвижения.

Неоднозначное заявление Ляшко сделал во время посещения Харьковского завода имени Малышева, на котором разрабатывается новый украинский танк Т-84 «Оплот». Во время осмотра нардеп вскарабкался на боевую машину и прокричал: «До Москвы! До победы!».

Российские пользователи соцсетей активно отреагировали на призыв Ляшко. Некоторые напомнили о проблемах коррупции и воровства на Украине.

Ляшко с танка объявил о намерении доехать до Москвы. Теперь главное,чтобы свои раньше времени двигатель не продали pic.twitter.com/JyjQgHenYr — Kang@roo (@MamaPlushika) September 27, 2017

Другие пользователи посоветовали украинскому нардепу думать головой, а не другими частями тела.

Вы, ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ,когда что-то говорите, включайте МОЗГИ,а не Ж..У! — Евгений Хазов (@PLuWex) September 27, 2017

Нашлись и те, кто поддержал стремление Ляшко, но предупредил нардепа, что путешествие может пройти не так, как он планирует.

Не вопрос. Можно и на танке привезти, правда пленных обычно пешком гонят. — Сергей Тимченко (@Grove_gold) September 27, 2017