Соцсети ответили Ляшко на призыв доехать до Москвы на танке
Москва, 28 сентября. Российские пользователи соцсетей с юмором отнеслись к обещанию лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко доехать на танке до Москвы. Часть россиян усомнилась в том, что такое мероприятие под силу нардепу по экономическим соображениям, другая напомнила Ляшко о рискованности подобного способа передвижения.
Неоднозначное заявление Ляшко сделал во время посещения Харьковского завода имени Малышева, на котором разрабатывается новый украинский танк Т-84 «Оплот». Во время осмотра нардеп вскарабкался на боевую машину и прокричал: «До Москвы! До победы!».
Российские пользователи соцсетей активно отреагировали на призыв Ляшко. Некоторые напомнили о проблемах коррупции и воровства на Украине.
Ляшко с танка объявил о намерении доехать до Москвы. Теперь главное,чтобы свои раньше времени двигатель не продали pic.twitter.com/JyjQgHenYr— Kang@roo (@MamaPlushika) September 27, 2017
Осталось только заправить! pic.twitter.com/PDUacAZlmo— Евгений Иовенко (@IovenkoEvg) September 27, 2017
Другие пользователи посоветовали украинскому нардепу думать головой, а не другими частями тела.
Вы, ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ,когда что-то говорите, включайте МОЗГИ,а не Ж..У!— Евгений Хазов (@PLuWex) September 27, 2017
Нашлись и те, кто поддержал стремление Ляшко, но предупредил нардепа, что путешествие может пройти не так, как он планирует.
Не вопрос. Можно и на танке привезти, правда пленных обычно пешком гонят.— Сергей Тимченко (@Grove_gold) September 27, 2017
Вряд ли его в Москву повезут. Таких в плен не берут, так что пусть не мечтает— Константин Торсен (@thorsen8consta1) September 27, 2017