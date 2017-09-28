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Россия
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Экс-хавбек «Зенита» оценил шансы сине-бело-голубых в матче с «Реалом Сосьедад»
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    Экс-хавбек «Зенита» оценил шансы сине-бело-голубых в матче с «Реалом Сосьедад»

    8:09  28 Сентября 2017
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    Экс-хавбек «Зенита» оценил шансы сине-бело-голубых в матче с «Реалом Сосьедад»

    Санкт-Петербург, 28 сентября. В четверг петербургский клуб «Зенит» проведет второй матч на групповой стадии Лиги Европы против испанского «Реала Сосьедад». На сегодняшний день соперник сине-бело-голубых находится на восьмой строчке турнирной таблицы внутреннего чемпионата.

    По словам бывшего полузащитника петербургского клуба Сергея Веденеева, испанская команда — самый серьезный соперник «Зенита» в этой группе.

    Как отметил экс-хавбек, вероятно, именно эти два коллектива поборются за первое и второе места в группе, пишут «Известия»

    Веденеев отметил, что соперники практически равны, а исход поединка будет зависеть ото того, в каком состоянии они подойдут к этому матчу. 

    Кроме того, будет крайне важна ротационная составляющая, подчеркнул он.

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    Автор: Дана Балан
    #футбол #петербург #зенит #лига европы #реал сосьедад
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