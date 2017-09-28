Экс-хавбек «Зенита» оценил шансы сине-бело-голубых в матче с «Реалом Сосьедад»
Санкт-Петербург, 28 сентября. В четверг петербургский клуб «Зенит» проведет второй матч на групповой стадии Лиги Европы против испанского «Реала Сосьедад». На сегодняшний день соперник сине-бело-голубых находится на восьмой строчке турнирной таблицы внутреннего чемпионата.
По словам бывшего полузащитника петербургского клуба Сергея Веденеева, испанская команда — самый серьезный соперник «Зенита» в этой группе.
Фоторепортаж об открытой тренировке перед матчем #ЗенитРеалСосьедад ???????? https://t.co/QyXK6iGHkt pic.twitter.com/Lj5LeUAt6k— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 27, 2017
Как отметил экс-хавбек, вероятно, именно эти два коллектива поборются за первое и второе места в группе, пишут «Известия».
Веденеев отметил, что соперники практически равны, а исход поединка будет зависеть ото того, в каком состоянии они подойдут к этому матчу.
Кроме того, будет крайне важна ротационная составляющая, подчеркнул он.