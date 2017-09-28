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Египет создает свое космическое агентство
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    Египет создает свое космическое агентство

    7:56  28 Сентября 2017
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    Египет создает свое космическое агентство

    Каир, 28 сентября. Национальное космическое агентство будет создано в Египте. Указ об этом подписал премьер-министр страны Шериф Исмаил.

    Как передает телеканал Extra, документ будет передан на утверждение парламента. Министр по делам высшего образования Халед Абдель Гаффар рассказал, что Египет уже запускал спутники. Он отметил, что создание профильного агентства положительно повлияет на развитие космических технологий в государстве.

    Напомним, в июле 2017 года Египет объявил о планах запустить в 2019 году космический аппарат EgyptSat-A. Подготовить аппарат должна российская ракетно-космическая корпорация «Энергия».

    Египет создает свое космическое агентство

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    Автор: Алия Садыкова
    #наука #космос #египет
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