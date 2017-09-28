Пентагон назвал «технической ошибкой» удар по мирным жителям в Афганистане

В Избранное

Вашингтон, 28 сентября. Представители миссии ВС США «Решительная поддержка» в Афганистане заявили, что гибель мирных жителей Кабула в результате авиаудара ВВС США произошла в результате «технической неисправности» в системах запущенной ракеты.

Как отмечают в командовании миссии США в Афганистане, удар, который привел к жертвам среди мирных жителей, был нанесен в ходе отражения вчерашней атаки на международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле.

«Силы США нанесли авиаудар. К несчастью, в результате неисправности одна из ракет убила нескольких мирных жителей, — указано в сообщении, опубликованном пресс-службой «Решительной поддержки». — Командование миссии «Решительная поддержка» глубоко сожалеет об ущербе, нанесенном мирным жителям».

Insurgents attack near Hamid Karzai International Airport, using civilians as shield and cover. pic.twitter.com/BQ9gK0QUz9 — Resolute Support (@ResoluteSupport) September 27, 2017

Ответственность за удар по мирным жителям американское командование возложило на «врагов Афганистана, которые продолжают преднамеренно действовать таким образом, чтобы подставить под удар мирных жителей».

Напомним, атака на международный аэропорт в Кабуле произошла спустя несколько часов после того, как там приземлился самолет с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ответственность за нападение взяли на себя сразу террористы «Талибана»2 и «Исламского государства»1 (обе террористические группировки запрещены в России).

NATO Secretary General @jensstoltenberg together with US Secretary of Defense James Mattis is at RSHQ today visiting AFG leadership & troops pic.twitter.com/Saf5r7dIa2 — Resolute Support (@ResoluteSupport) September 27, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.