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Политика
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Пентагон назвал «технической ошибкой» удар по мирным жителям в Афганистане
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    Пентагон назвал «технической ошибкой» удар по мирным жителям в Афганистане

    8:04  28 Сентября 2017
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    Пентагон назвал «технической ошибкой» удар по мирным жителям в Афганистане

    Вашингтон, 28 сентября. Представители миссии ВС США «Решительная поддержка» в Афганистане заявили, что гибель мирных жителей Кабула в результате авиаудара ВВС США произошла в результате «технической неисправности» в системах запущенной ракеты.

    Как отмечают в командовании миссии США в Афганистане, удар, который привел к жертвам среди мирных жителей, был нанесен в ходе отражения вчерашней атаки на международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. 

    «Силы США нанесли авиаудар. К несчастью, в результате неисправности одна из ракет убила нескольких мирных жителей, — указано в сообщении, опубликованном пресс-службой «Решительной поддержки». — Командование миссии «Решительная поддержка» глубоко сожалеет об ущербе, нанесенном мирным жителям».

    Ответственность за удар по мирным жителям американское командование возложило на «врагов Афганистана, которые продолжают преднамеренно действовать таким образом, чтобы подставить под удар мирных жителей».

    Напомним, атака на международный аэропорт в Кабуле произошла спустя несколько часов после того, как там приземлился самолет с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ответственность за нападение взяли на себя сразу террористы «Талибана»2 и «Исламского государства»1 (обе террористические группировки запрещены в России).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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