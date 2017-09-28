Европарламент предложил определить статус «климатических беженцев»

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Брюссель, 28 сентября. Европарламент обеспокоился статусом миллионов мигрантов, бегущих от стихийных бедствий, и предложил определить правовой статус «климатических беженцев». Об этом со ссылкой на подготовленный комитетом Европарламента по международным делам доклад сообщает RT.

Согласно приведенным в докладе данным ООН из-за стихийных бедствий из опасных регионов ежегодно переселяются более 20 млн человек. Авторы исследования отмечают, что с изменением климата также связано ухудшение окружающей среды и продовольственной безопасности, усиление миграции.

Чтобы обеспечить покинувшим родные края из-за природных катаклизмов мигрантам права и статус беженцев комитет Европарламента предлагает внести в Конвенцию о статусе беженца от 1951 года соответствующие поправки. В частности, европарламентарии предлагают ввести понятие «климатический беженец» и добавить категорию «экологические беженцы».