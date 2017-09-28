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Политика
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Украина
Порошенко потребовал найти и наказать виновных во взрывах на складах под Винницей
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    Порошенко потребовал найти и наказать виновных во взрывах на складах под Винницей

    7:49  28 Сентября 2017
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    Порошенко потребовал найти и наказать виновных во взрывах на складах под Винницей

    Киев, 28 сентября. В военном ведомстве Украины сообщили, что взрывы на складе в Винницкой области прекратились. Виновные во взрывах боевых припасов на складах в населенном пункте Калиновка под Винницей должны быть найдены и наказаны. Об этом глава Украины Петр Порошенко заявил в ходе заседания военного кабинета. 

    Порошенко потребовал найти и наказать виновных во взрывах на складах под Винницей

    По его словам, «Украина обязана научиться защищать такие объекты от диверсантов».

    Он подчеркнул, что в минувшую среду приказал укрепить оборону и охрану стратегических объектов.

    «Мы не можем продолжать мириться с этими событиями», — сообщил Порошенко.

    Кроме того, украинский лидер попросил досконально подготовиться к заседанию СНБО, чтобы как можно скорее были приняты исчерпывающие меры по пресечению такого рода ЧС. 

    Как накануне передавал телеканал «360», советник Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что за несколько минут до взрыва на складах в Винницкой области охрана заметила беспилотник.

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    Автор: Дана Балан
    #украина #пожар #порошенко #склад #винница
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