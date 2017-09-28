Порошенко потребовал найти и наказать виновных во взрывах на складах под Винницей

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Киев, 28 сентября. В военном ведомстве Украины сообщили, что взрывы на складе в Винницкой области прекратились. Виновные во взрывах боевых припасов на складах в населенном пункте Калиновка под Винницей должны быть найдены и наказаны. Об этом глава Украины Петр Порошенко заявил в ходе заседания военного кабинета.

По его словам, «Украина обязана научиться защищать такие объекты от диверсантов».

Он подчеркнул, что в минувшую среду приказал укрепить оборону и охрану стратегических объектов.

Закликав ретельно підготуватися до засідання РНБО, щоб були вжиті вичерпні заходи в найкоротші терміни, щоб не допустити повторення трагедії — Петро Порошенко (@poroshenko) September 27, 2017

«Мы не можем продолжать мириться с этими событиями», — сообщил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер попросил досконально подготовиться к заседанию СНБО, чтобы как можно скорее были приняты исчерпывающие меры по пресечению такого рода ЧС.

Как накануне передавал телеканал «360», советник Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что за несколько минут до взрыва на складах в Винницкой области охрана заметила беспилотник.